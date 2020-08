La UNAM revela que hay carne de delfín en latas de atún

Un estudio reveló que algunas muestras de atún enlatado comercializado en México tenían como contenido carne de delfín, la cual es considera una especie protegida según la Norma Oficial Mexicana 059.

Esta investigación fue realizada por la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Donde después de haber hecho un análisis de extracción y purificación del ADN y de Reacción en Cadena de la Polimerasa , los ingenieros en alimentos de dichas universidades concluyeron que tres de las 15 muestras de atún estas tenían carne de delfín.

Y a pesar de que el comer delfín no presenta ningún problema para el cuerpo humano, este no se puede llevar a cabo en México por que es una especie protegida y además es considerado fraude alimentario, por no cumplir con lo que se menciona en el etiquetado del atún comercializado.

“Aunque la ingesta de delfín no representa un riesgo para la salud, la adición fraudulenta de sustancias que no son auténticas y el engaño al consumidor son inaceptables”, subrayó la investigadora.

A pesar de que los investigadores de la FES Cuautitlán no revelaron el nombre de las marcas que contienen delfín en sus latas, mencionaron que esto perjudica al consumidor, pero aún más a los productos honestos.