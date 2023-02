Investigan causas de otra explosión en Ohio

Hasta el momento aún se desconocen las causas que provocaron una explosión en una planta metalúrgica en Ohio. Los hechos ocurrieron ayer y todavía no se ha reportado un análisis del origen del estallido.

Se sabe que al menos un paciente se encuentra con pronóstico crítico y varias personas tienen quemaduras. En cuanto al fuego, se encuentra bajo control por parte de las dotaciones de bomberos.

Según reportó la cadena CBS, la explosión esparció escombros y dañado vehículos, mientras que provocó una nube de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

“Una explosión de origen desconocido ha golpeado hoy nuestras instalaciones de Bedford, Ohio, lo que causó lesiones a los empleados y daños significativos a las instalaciones”, declaró la compañía I. Schumann.

Watch a massive fire breaks out after an explosion at a metal manufacturing plant in Bedford, Ohio. That follows the disaster in East Palestine, Ohio. What in the world is Pres. Biden doing in Kyiv, rather than minding his own business in Ohio? pic.twitter.com/pGhm0EjeoT

— Steve Hanke (@steve_hanke) February 21, 2023