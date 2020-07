Inversión en Arte, alternativa rentable para incrementar activos de largo plazo: Rodrigo Besoy

En la última década, el mercado del arte se ha convertido en una de las principales tendencias de inversión, a raíz del auge e interés en ferias contemporáneas como Art Basel que se realiza en distintas ciudades del mundo, Arte Fiera en Italia, ARCOmadrid, Zona Maco en la Ciudad de México, entre muchas otras.

Al respecto, Rodrigo Besoy Sánchez, especialista y asesor en inversiones señala que invertir en arte es una alternativa atractiva y rentable, si se cuenta con un plan para incrementar los activos de largo plazo.

“La inversión en arte es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Grandes familias, inversionistas, aficionados y coleccionistas de pintura o escultura viven años cazando subastas con piezas reconocidas o de gran valor en el mercado, porque tienen claro que será una inversión redituable a largo plazo y al adquirirlas diversifican su cartera de inversiones”, explica Besoy Sánchez.

Sin embargo, el especialista detalla que existen factores determinantes para el valor de las piezas. Es decir, al igual que las acciones o los bonos, las inversiones en arte pueden aumentar su valor si el autor de las obras cobra relevancia en el mercado ya sea por su reconocimiento internacional, técnica, continuidad, innovación o colaboraciones.

“Hay que tener presente que, invertir en arte, debe primero ser una proceso que disfrute el inversionista o coleccionista, le guste la obra que esta comprando y al mismo tiempo lleve a cabo un proceso inteligente sobre que artista adquirir con miras a obtener una plusvalía en el futuro. Es sin duda un mercado muy amplio y con gran potencial, ya sea para inversionistas experimentados o para quienes comenzarán a conformar su colección de arte como parte de sus activos o portafolio de inversiones”, apunta Besoy Sánchez.

Y es que de acuerdo con cifras de Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes de esa industria, a finales de 2018 las ventas globales del mercado del arte lograron más de $64.1 mil millones de dólares, con una continua tendencia a la alza respecto los años anteriores.

“Es importante decir que el mercado del arte tiene sus propias reglas en cuanto a inversiones se refiere, de ahí que recomendemos este tipo de adquisiciones para inversores pacientes y que además sientan por el arte una pasión nata pues serán piezas únicas que deberán apreciar”, apunta Rodrigo Besoy Sánchez.

“Las ganancias de obtener pinturas, esculturas, piezas coleccionables entre otros, no ocurrirán de la noche a la mañana, hay que dejarlo claro, pero deben ver como un plus quienes estén interesados en invertir en este rubro, que a diferencia de otros, el valor del arte no necesariamente varía según el mercado de valores y por el contrario, en ocasiones se vuelve un refugio para la liquidez disponible que puede lograr apreciarse con el paso del tiempo. Además, el adquirir piezas relevantes, contribuye a la diversificación de la cartera de inversión , disminuyendo su correlación con los activos financieros y con ello disminuir el riesgo de pérdidas”, puntualiza el experto.