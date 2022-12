Zelenski llega hasta el Congreso de EE.UU.

México 22 diciembre.- El mandatario ucraniano Volodimir Zelenski agradeció el «vital» apoyo estadounidense no solo para resistir a la invasión rusa, sino para lograr un «punto de inflexión» en el campo de batalla.

El presidente de Ucrania, juró que su país nunca se rendirá ante Rusia al dirigirse a la sesión conjunta del Congreso estadounidense en la noche.

«Ucrania mantiene sus líneas y nunca se rendirá» , dijo Zelenski en un discurso ante las dos cámaras.

El mandatario ucraniano subrayó que Estados Unidos y Ucrania están «aliados» en la guerra contra Rusia y agradeció un apoyo que ha permitido a su país «estar vivo y coleando».

En ese sentido, insistió en que el apoyo de Estados Unidos es «vital» no solo para resistir a la invasión rusa, sino para lograr un «punto de inflexión» en el campo de batalla.

En medio de las ovaciones de los congresistas, el mandatario ucraniano agradeció el «vital» apoyo estadounidense no solo para resistir a la invasión rusa, sino para lograr un «punto de inflexión» en el campo de batalla.

La vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la derecha, sostienen una bandera ucraniana autografiada por las tropas de primera línea en Bakhmut, en la disputada provincia ucraniana de Donetsk, que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski presentó a los legisladores en su visita al Capitolio en Washington.

Zelensky gives Nancy Pelosi a Ukrainian flag and a big kiss on the cheek pic.twitter.com/mutaCY5HvT

— John Hudson (@John_Hudson) December 22, 2022