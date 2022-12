Ahora en Japón: van 18 muertos por nevadas

México 27 diciembre.- Las fuertes nevadas que vienen azotando el noreste de Japón dejan desde el pasado día 17 hasta este martes, 18 muertos y 123 heridos (48 de ellos graves), según cifras de la agencia de desastres nipona.

Las nevadas récord en la prefectura de Niigata (noroeste de Tokio) desde la semana pasada, que causaron serios atascos y centenares de vehículos atrapados en las carreteras, dejaron al menos 18 muertos, la mayoría de ellos al caer de los tejados mientras que limpiaban la nieve o al quedar atrapados bajo las misma.

La nevada se intensificó durante la noche del 18 al 19 de diciembre, alcanzando en menos de 24 horas cerca de dos metros de altura en varias zonas, lo que supone tres veces más que en un año normal. Y aunque el pico pasó en los días posteriores, el temporal continuó durante el fin de semana de navidad.

Los problemas con el suministro eléctrico en esta época del año han generado inconvenientes e incidentes en los hogares.

People in Fukushima and Niigata prefectures have been hit by record snow and are preparing for more bad weather in the day ahead.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/iq7URASI2K

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 19, 2022