Hollywood posterga filmes por COVID-19

COVID-19 ha puesto en aprietos a la industria cinematográfica a nivel mundial. El cierre de cines y la incertidumbre sobre su reapertura en una realidad en la que aún no existe una vacuna ha hecho que ni tan siquiera los estudios más poderosos se han librado de su calvario particular, siendo la última muestra de esto una Warner Bros que comienza a plantearse romper el statu quo en lo que a distribución se refiere.



«Los distribuidores deben seguir adelante con sus fechas y estrenar sus películas, porque no hay garantías de que vaya a haber más mercados abiertos más adelante este mismo año. Hasta que no haya una vacuna que esté disponible en todo el mundo, no estarán abiertos el 100% de los mercados. Debido a eso, las películas deberían ser estrenadas en mercados en los que sea seguro y legal hacerlo, y ese es aproximadamente el 85% de los mercados en los Estados Unidos, e incluso más a nivel global. Deben estrenar sus películas y lidiar con esta nueva normalidad. Los estudios puede que no hagan la misma cantidad de dinero que hacían antes, pero si no empiezan a distribuir películas, va a haber un gran agujero en sus cuentas. Este es un negocio de 42.000 millones anuales. La mayoría de los negocios aceptarían un 85% de eso en lugar de cero, que será lo que ocurra si esperan a que abran todos los mercados», mencionó el presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Cine norteamericana, John Fithian,

Por otro lado se encuentra el esencial mercado chino, donde los cines han abierto y cerrado de forma intermitente durante las últimas semanas, o el norteamericano, donde algunos estados han decretado el cierre de salas mientras las cifras de muertos e infectados continúan batiendo récords.