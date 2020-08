El presidente Andrés Manuel López Obrador y su conferencia

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, acordó el regreso a clases ante la pandemia de COVID-19, que estará apoyado de los medios de comunicación, de común acuerdo con la Secretaría de Salud, con televisoras como Grupo Multimedios, TV Azteca, Televisa e Imagen Televisión. “El plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación, en especial de las televisoras, es lo que se ha analizado, esto de común acuerdo con la Secretaría de Salud, es lo que los especialistas nos han recomendado”,



El presidente, publicó en su cuenta de Twitter que el 24 de agosto iniciará formalmente y a distancia el ciclo escolar 2020-2021, mientras que el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, informó que no hay condiciones de hacerlo de manera presencial, pues “la pandemia exige esfuerzos extraordinarios”. Detalló que el acuerdo de concertación con medios de comunicación dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados académicos en seis canales de televisión. Sin embargo, aclaró que quienes no tengan acceso a la televisión contarán con un esquema de radio, “aquellas familias que no tengan internet, pero la parte fundamental es la televisión; el 94 por ciento de las familias lo tienen, en las comunidades más marginadas se hará el esfuerzo de llegara través de la radio”.