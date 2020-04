El Pentágono da a conocer objetos no identificados

La sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocido mejor como El Pentágono dio a conocer tres videos cortos que muestran objetos voladores no identificados (OVNIs), siendo que el primero corresponde al 2004 y otro al 2015.

Estos videos salieron de manera oficial a través de su página y han mencionado que estas dispuestos a declarar cualquier malentendido de parte de los usuarios de si las grabaciones que han estado circulando son reales o no.

Y es que todo parece indicar que las imágenes filtradas que se dieron a conocer en el 2007 y 2017, permanecen clasificado como «no identificado».

Así que en los video se puede apreciar objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente sin rumbo aparente. Estas fueron grabadas a través de una cámara infrarrojas, ademas de que se le suman las reacciones de los miembros del servicio que estaban abordo.

El primer video, corresponde al 2004 y fue compartido por uno de los tripulantes que presenció la escena en 2007; más tarde, fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy y el diario The New York Times en 2017.

A pesar de que en algún momento la Marina de Estados Unidos ya había aceptado la presencia de OVNIs en el aire, estas grabaciones no se habían hecho oficiales, hasta el día de hoy que salieron oficialmente de la página del Pentágono.

Sin embargo, después de que salieron al aire, se dio un comunicado, donde Sue Gough, portavoz del Pentágono, aclaró que se realizó una revisión exhaustiva previa a la publicación autorizada.

«Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados», señaló.

Pero a pesar de que el Pentágono no ha definido que se trate de alguna nave extraterrestre, lo señala como no identificado de todas maneras, lo que deja en claro que son fenómenos inexplicables.