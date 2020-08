El nuevo villano de Wonder Woman está inspirado en Trump

Después de su rotundo éxito en el 2017, la mujer maravilla estará de regreso con su secuela Wonder Woman 1984, la cual será interpretada de nuevo por la actriz nacida en Israel, Gal Gadot.

La trama de esta nueva película girará en torno a un salto en el tiempo hasta los años 80, donde la mujer maravilla tendrá que enfrentarse a un par de nuevos villanos en plena Guerra Fría, así como a nuevos amores.

Y en esta ocasión, entre los villanos encontraremos un par de secuaces que pondrán en peligro la vida de las personas de los 80, entre ellos estará Cheetah, la mujer leopardo y Maxwell Lord.

Este último villano fue inspirado por nada más ni nada menos que el presidente de los EU, Donald Trump.

Maxwell Lord será el enemigo principal de Diana Prince en la nueva película del Universo DC prevista para el próximo mes de octubre de este año.

El personaje de Maxwell Lord será interpretado por Pedro Pascal, quien el año pasado hizo el papel principal The Mandalorian, serie que cuenta la historia de un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia. Pero en esta ocasión su papel será el de un aristócrata ambicioso que busca dominar el mundo.

Para el vestuario de “ambicioso”, Lindy Hemming, quien es la diseñadora de vestuario mencionó que le sirvió como inspiración el presidente Trump.

“Tiene una sastrería realmente hermosa, diseñada por los mejores sastres con telas elegantes y caras, pero algo no está del todo bien. ¿Cómo es posible eso?; continúa la diseñadora.;No le quedan del todo bien o no están del todo bien. La gente pensará que no sé nada de sastrería cuando lo vean. Pero queríamos que fuese asi; añadió.