EL GOBERNADOR DE COAHUILA MANIFIESTA QUE EL SI FIRMO EL DOCUMENTO CONTRA GATELL Y QUE NO SE RAJA

El mandatario coahuilense dijo que el funcionario no sabe de ‘la friega’ que se llevan diariamente para combatir la pandemia

El gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que firmó el documento en el que nueve gobernadores piden la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al considerar que está haciendo un mal desempeño en el tema de la pandemia por el Covid-19.

“Sí firmé y no me rajo”, dijo el mandatario, agregando que no se puede combatir esta contingencia sanitaria desde un escritorio.

Al concluir la reunión con el Subcomité de Salud de la Región Laguna, efectuada en Torreón, el gobernador fue cuestionado sobre dicho comunicado, reconociendo que sí lo firmó, calificando de incongruente a López-Gatell

“Mi postura con Gatell sigue siendo la misma, no fue la firma de la carta como que el inicio de la mala relación del Gobierno de Coahuila con López-Gatell, si quieren saber si firmé, sí firmé y sí estoy de acuerdo en lo que dice la redacción, sin alusin al presidente”, expresó.

“Nos dijo a los gobernadores que teníamos responsabilidad penal, por tomar decisiones y la verdad es que no estamos de acuerdo y tampoco nos vamos a dejar, entonces, ahí sí yo no sé qué le picaría. Él empezó, como decían en la escuela”, explicó.

Riquelme Solís consideró que es un error pelearse con los gobernadores, pues son ellos los que están atendiendo de manera directa la pandemia:

“No digo lo mismo de Zoé Robledo, porque me atiende una llamada y me resuelve el problema, no digo lo mismo del maestro (Juan Antonio) Ferrer porque me atiende una llamada y me resuelve el problema, que López-Gatell, que no te atiende y que te dice las cosas aprovechando del momento que tiene en el micrófono”.

Para rematar, el mandatario coahuilense comentó que quien ve el país desde un escritorio, se equivoca:

“El manejo del Covid no se puede ver desde un escritorio, él requiere al menos un representante por cada entidad, por el nivel que tiene y con los tamaños con los que habla, necesita tener un representante por entidad para que le diga la verdad, porque habla como si conociera Coahuila, como si conociera Durango, Jalisco, como si conociera todas las entidades y entonces se atreve a dar calificativos en una exposición, cuando no sabe la friega que nos estamos llevando todos, entonces, resumo que sí firmé y no me rajo”.