El exfutbolista Jürgen Klopp, quiere tomarse un descanso de ser entrenador

El exfutbolista y entrenador alemán y ahora actual entrenador del Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra, Jürgen Klopp ha asegurado que se tomará un año sabático en 2024, cuando su contrato termine con el equipo inglés, y será en ese tiempo donde decidirá si regresará a entrenar a los jugadores o le pondrá punto final a su carrera.

Pero por el momento es solo un pensamiento, ya que su contrato con el Liverpool no termina hasta el 2024, y mientras se espera que siga cosechando más títulos para el club como lo hizo en la Premier League.

“Tomaré un año de descanso y me preguntaré al final si extraño el fútbol. Si la respuesta es negativa, en ese caso será el final del Jürgen Klopp entrenador”, confesó a Sportbuzzer.

“Si un día no soy entrenador, hay una cosa que no extrañaré: la tensión brutal justo antes del inicio de un partido. Eso no es parte del placer”, añadió el alemán de 53 años, nombrado entrenador del año en la Premier.