México 6 diciembre._ Ya inició el desmantelamiento de estadios de la Copa del Mundo en Qatar. Tres de los ocho estadios ya no son sedes de partidos después de los octavos de final y comenzaron a ser desmantelados. Este martes se quitaron todas las lonas y rejillas de la línea de metro alrededor del estadio 974.

Muchos trabajadores de la construcción limpiaron y trabajaron en la explanada del estadio. Unas doce horas antes, Brasil había vencido 4-1 a Corea del Sur.

El desmantelamiento del estadio en sí comenzará hasta después de la final de la Copa del Mundo, dijeron dos de los trabajadores. El estadio fue construido a partir de 974 contenedores de envío debido al código de teléfono de Qatar 00974.

Tiene la intención de servir como ejemplo, ya que requirió menos material de construcción y podría construirse de manera más rápida y supuestamente más rentable. También puede ser completamente desmantelado y reconstruido en otro lugar.

El año pasado, seis juegos de la Copa Árabe se llevaron a cabo en el Estadio 974. En la Copa del Mundo, la arena fue sede de siete juegos. En el área que actualmente ocupa se crearán zonas verdes y de ocio, aprovechando la cercanía al puerto y a la playa.

Oliver Bierhoff dimite tras la derrota de Alemania

En más noticias del mundial, Oliver Bierhoff terminó su mandato como director técnico de Alemania en un comunicado.

«En los últimos cuatro años no he logrado devolver la alegría a los aficionados», prosigue el texto, donde admite que algunas de las decisiones «que adoptamos convencidos» no han sido las correctas.

El contrato de Bierhoff expiraba en 2024, es decir, que habría seguido en el puesto previsiblemente hasta la próxima Eurocopa, en la que Alemania será anfitriona. La renuncia del director del conjunto de las selecciones se produjo así cuatro días después de la eliminación de Alemania en el Mundial y, mientras, en el país se esperan otras posibles decisiones por parte de la DFB.

Más allá de lo ocurrido en Qatar, a Bierhoff se le relaciona con los dos últimos «fracasos» de la selección alemana; en el anterior Mundial de Rusia, a la que acudía como defensora del título, pero cayó en la fase de grupos, y en la Eurocopa, en 2021, donde también fue eliminada prematuramente.

El exdelantero llegó a la selección en 2004, aún con Jürgen Klinsmann como técnico y tras haber disputado como futbolista internacional 70 partidos oficiales del conjunto nacional.

