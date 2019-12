COLUMNAS 23/12/19

TEMPLO MAYOR – REFORMA

A VER, A VER, antes de que se vaya de vacaciones sería bueno que Andrés Manuel López Obrador aclarara si eso de revivir los monopolios de Pemex y CFE es resultado de la pura incompetencia o si, por el contrario, se trata de un auténtico plan diseñado en contra de la competencia en el sector energético. PARA NADIE es secreto que este gobierno está haciendo tooodo lo posible por espantar a los empresarios que creyeron en la promesa de AMLO, de respetar las inversiones ya realizadas. Sin embargo, lo que publicó el Financial Timesel fin de semana deja en claro que la estrategia de la 4T para petróleos y electricidad está muy definida: agandallarse por las malas lo que perdieron por su ineficiencia.

BAJO RESERVA – EL UNIVERSAL

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, es víctima de violencia política de género, aseguró ayer la secretaria de Mujeres de ese partido, Carol Arriaga. El partido en el gobierno presentó ayer su Agenda 2020 de Morena Mujeres y en ese marco doña Yeidckol defendió a su vez a Arriaga, quien, dijo, enfrenta a líderes “maachirrines” de ese partido en Guanajuato y en otras entidades.

TRASCENDIÓ – MILENIO

QUE el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, busca cerrar el año con la presentación formal de la denuncia contra Genaro García Luna ante la Fiscalía General de la República, lo que puede ocurrir incluso hoy mismo. Eso sí, siendo objetivos, la UIF no tiene hasta ahora un solo elemento que vincule al ex presidente Felipe Calderón con las presuntas triangulaciones que orquestó su ex secretario de Seguridad para enriquecerse de manera ilegal. Al menos no por ahora.

FRENTES POLÍTICOS – EXCÉLSIOR

La estrategia mil. El país tiene muchas aristas por solucionar y por ello el Consejo Nacional de Seguridad Pública se vio obligado a aprobar la creación de una innovadora Base de datos de probables números de extorsión. El objetivo es que los ciudadanos puedan llamar a la línea 089 para denunciar, de forma anónima, extorsiones telefónicas, las 24 horas, los 7 días de la semana. Más de 200 operadores de la línea 089, desplegados en todo el país, ya generan una base de datos tomando como fuente la información que proporcionan los ciudadanos. Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó que será la columna vertebral de la nueva estrategia integral en la materia. La extorsión es sólo una de cien maneras de delinquir. Pero, bueno. Algo es algo.

PEPE GRILLO – CRÓNICA

El gobierno federal y su partido, Morena, van por la reducción drástica del financiamiento a los partidos políticos. Es el momento oportuno para propinarle a la oposición un golpe que puede resultar definitivo pues los partidos opositores ya tienen poco dinero, con menos estarían en bancarrota. Morena en cambio, gracias a su triunfo holgado en las elecciones del 2018, puede hacer el alarde de regresar dinero o quedarse con menos que de todas maneras sería mucho más que sus opositores.

REDES DE PODER – REPORTE ÍNDIGO

JAQUE MATE – REFORMA

No sorprende que la Secretaría de la Función Pública haya exonerado a Manuel Bartlett en la investigación que dio a conocer el 19 de diciembre. Si la corrupción se combate como barrer escaleras, de arriba para abajo, las exoneraciones se dan de la misma manera vertical. Desde el 11 de septiembre, más de tres meses antes de que se diera a conocer el resultado, ya el Presidente había dado línea, desde arriba, a la investigación: “Estoy muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad”.

AGENDA CONFIDENCIAL – EL HERALDO DE MÉXICO

La impresentable Secretaría de la Función Pública, bautizada en 1983 como Secretaría de la Contraloría General de la Federación, rebautizada en 1994 como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y vuelta a bautizar con su nombre original, ha sido, desde su creación en el sexenio de Miguel de la Madrid, una vergüenza para gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas.

ASTILLERO – LA JORNADA

Durante décadas, las élites mexicanas (y de otros países) mantuvieron una postura de desatención y censura a las denuncias de los abusos sexuales de Marcial Maciel, quien terminó caracterizado como un monstruo de maldad (caracterización utilizada aquí para ir de acuerdo con los parámetros utilizados por las mencionadas élites), inocultable e indefendible ahora aun para sus propios seguidores obcecados.

