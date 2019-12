COLUMNAS 19/12/19

TEMPLO MAYOR – REFORMA

EN MEDIO de todo el lío del T-MEC, que se firmó sin leer la letra chiquita, pasó desapercibido el duro revés que se llevó uno de los proyectos consentidos del Presidente: el Tren Maya no entusiasmó a los inversionistas. EL PROYECTO anunciado por Andrés Manuel López Obrador era que la iniciativa privada financiaría el 90 por ciento de la obra; sin embargo, hace unos días anunció como si fuera un triunfo que su gobierno se hará cargo del 100 por ciento de los gastos. ES DECIR, ahora tendrá que sacar de algún cajón los 120 mil millones de pesos que se necesitan para el trenecito.

LEER MÁS

BAJO RESERVA – EL UNIVERSAL

Después de más de tres meses de investigación, hoy mismo se dará a conocer el resultado de la investigación de la Secretaría de la Función Pública realizó sobre el patrimonio y posibles conflictos de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett Díaz. El resultado de esta investigación no es menor pues se trata de un personaje con cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso dentro de los miembros de la autollamada Cuarta Transformación genera opiniones divididas.

LEER MÁS

TRASCENDIÓ – MILENIO

QUE con motivo de las fiestas decembrinas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, obsequió al Presidente un vino exclusivo, el 4T Roble, producto español que es “signo de lealtad, creación, equilibrio y atención al detalle” con costo no mayor a 300 pesos, que es el límite para los obsequios al mandatario. En tanto, al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado recibieron de Navidad una imagen de Andrés Manuel López Obrador.

LEER MÁS

FRENTES POLÍTICOS – EXCÉLSIOR

En picada. El 27 de marzo, la Asamblea General de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) eligió a Gonzalo Méndez Dávalos como su presidente para 2019-2020. Los desarrolladores de vivienda le dieron su apoyo, pero al paso de los meses los proyectos no se concretaron. Ahora la Canadevi arde. Aunque él diga que el sector tiene la capacidad de establecer puntos de encuentro para construir un México con bienestar, la realidad lo sobrepasa. Y el que Méndez, quien pretende reelegirse, enviara una circular a los titulares de las dependencias de vivienda del gobierno pidiéndoles que desconocieran a Ignacio Reyes, presidente de Canadevi en Campeche, sólo refleja que la disidencia crece, por eso su reacción. Tendrán elecciones en marzo de 2020 y Méndez Dávalos sigue perdiendo fuerza.

LEER MÁS

PEPE GRILLO – CRÓNICA

En las partidas de póker y en las políticas, hay manos definitorias. Lo que pasó antes será un precedente y lo que venga después serán consecuencias. Esto a propósito de lo que vivirá hoy la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, quien va a informar sobre su investigación en el caso Bartlett. Y ¿saben?, no bastará con un “se resuelve esto”. Eréndira sólo puede ganar esta mano con una explicación puntual sobre cada arista que tenga la resolución; exponer a detalle el procedimiento de investigación, los hallazgos y el cumplimiento al marco legal al que debe ceñirse.

LEER MÁS

REDES DE PODER – REPORTE ÍNDIGO

El que el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo haya presentado la lista de los gobernadores que menos asisten a las mesas de seguridad destapó la ‘Caja de Pandora’. No solo los más faltistas alzaron la voz y cuestionaron la verdadera eficacia de las reuniones, sino que prácticamente todos los mandatarios de oposición coinciden en que se está politizando el tema. Nos comentan que en la sesión previa al Consejo de Seguridad celebrada la mañana de ayer en Palacio Nacional la tensión entre las autoridades federales y los gobernadores era latente, y por lo visto al finalizar, las diferencias no se han superado, e incluso algunos mandatarios estatales podrían proponer formalmente la desaparición de las mesas, o al menos replantear el esquema de las mismas. Eso sí, al menos públicamente, todas las partes reconocen que muchas cosas tienen que cambiar para atender la inseguridad en el país.

LEER MÁS

JAQUE MATE – REFORMA

¿Se acuerda usted del general Kaliman? Sí, así, sin acento, aunque con pronunciación aguda. Un tip: no es un personaje de radio ni de historieta. El general Williams Kaliman era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia que apareció en la televisión de su país el 10 de noviembre para declarar: “Luego de analizar la situación conf lictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

LEER MÁS

ESTRICTAMENTE PERSONAL – EL FINANCIERO

Como sucede cada vez que se siente acorralado por la realidad y la crítica, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una vez más en contra de la prensa y sus críticos para intimidarlos. El pretexto fue la acusación contra Genaro García Luna, en Estados Unidos, por conspiración para tráfico de drogas y falsedad de declaraciones, señalando genéricamente a periodistas que, dijo, iban al “búnker de Constituyentes” de donde salían hablando “maravillas”. Consistente en la marca de la casa, López Obrador dijo verdades a medias, imprecisiones y falsedades.

LEER MÁS

EL ASALTO A LA RAZÓN – MILENIO

La resolución carcelera de la magistrada Isabel Cristina Porra Odriozola, titular del tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito al que Rosario Robles pidió se le permita llevar su proceso como dicta la ley, en libertad, confirma que contra la ex funcionaria se ejerce una poderosa consigna que apuntala su acusación de ser una “presa política”. Inhabilitada por la Función Pública federal por no declarar (ni conocer) una chequera con 2 mil pinches pesos; amenazada por la mayoría diputadil de Morena con montarle un juicio político; sin miniliquidez porque la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda le congeló la cuenta de 22 mil pesitos y encarcelada porque la Fiscalía General de la República le inventó un domicilio inexistente, se quejó (comprensible para el registro de la infamia) ante una instancia que le servirá lo mismo que la carabina de Ambrosio: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, con descarado desaseo jurídico, encabeza su tocaya Piedra Ibarra.

LEER MÁS

EN PRIVADO – MILENIO

En la película The Vice es central cuando Dick Chenney acepta a George W. Bush ir en su fórmula como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, que siempre ha sido un cargo protocolario, pero se lo condicionó a tener injerencia y mando, lo que no había tenido nadie en ese cargo, y lo logró. Este caso lo quiero traer al gobierno de la 4T, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, con atribuciones crecientes que ese cargo no tenía, y no porque él lo haya exigido, sino porque así se lo ha concedido su jefe, lo que lo hace el más destacado de un gabinete de más sombras que luces.

LEER MÁS

JUEGOS DE PODER – EXCÉLSIOR

En 2018, las personas físicas o morales que destacaron, para bien o para mal, fueron: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Enrique Peña, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, el T-MEC, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Joaquín El Chapo Guzmán, Elba Esther Gordillo, Yalitza Aparicio, Donald Trump, Jared Kushner, Vladimir Putin, Facebook, Luka Modrić y la Selección Francesa de Futbol. Presento, ahora, la lista de los personajes que destacaron en este 2019 que está terminando:

LEER MÁS

RAZONES – EXCÉLSIOR

En esa suerte de esquizofrenia permanente que se vive en Morena, producto de la conjunción de fuerzas que se dio en torno a la candidatura de López Obrador, no deja de ser notable el doble o triple discurso que existe ante las iglesias, no sólo la católica. Más allá de la fe del Presidente de la República, tan respetable y tan del ámbito privado como la de cualquier ciudadano, los militantes del partido no saben qué hacer con las iglesias. Uno de los partidos que conforman la alianza que llevó a Morena al poder es el Partido Encuentro Social de indudable origen evangélico, lo que provocó, inevitablemente, compromisos con esa congregación.

LEER MÁS

ARSENAL – EXCÉLSIOR

Si la seguridad estuviera relacionada con los horarios de las reuniones del Gabinete de Seguridad, hace tiempo que el presidente López Obrador habría resuelto el problema que más agobia y preocupa a los mexicanos. Todos los días, en punto de las seis de la mañana, se realizan esos cónclaves, sin que hasta ahora hayan sido de gran utilidad, a juzgar por los resultados. No lo decimos nosotros. Lo dicen los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que apenas se dieron a conocer. Esos números reflejan el fracaso de la política “abrazos, no balazos” que tanto pregonó el primer mandatario.

LEER MÁS

DÍA CON DÍA – MILENIO

Soy seguidor entretenido del @spectatorindex, que suele ofrecer comparaciones numéricas sorprendentes y divertidas. México aparece con mucha frecuencia rankeado ahí en las más diversas cosas. Entre 2009 y 2015, el producto interno bruto de México ha crecido 37%, más que Italia: -8%, Francia: 2%, Alemania: 15% y Brasil: 17%. Y menos que Egipto: 51%, Malasia: 78%, Indonesia: 90%, India: 117%, China: 177%, Etiopía: 180% y Bangladesh: 188%.

LEER MÁS

AGENDA CONFIDENCIAL – EL HERALDO DE MÉXICO

En el primer año de gobierno, la 4T está demostrando que no sabe o no puede resolver el grave problema de la inseguridad que enfrenta el país desde hace por lo menos dos sexenios. El martes, después de que se dieron a conocer las cifras oficiales de muertos, en los últimos 12 meses —que superan los 32 mil— el Presidente de la República expresó: “No está fácil, porque ha habido una tendencia al alza de los delitos en general, con pocos elementos e instrumentos para enfrentar el problema. Entonces hemos iniciado de cero, no había elementos de seguridad”.

LEER MÁS

ASTILLERO – LA JORNADA

Aun cuando era previsible que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría del Partido Demócrata, aprobase el inicio del juicio político ( impeachment) contra Donald Trump (al igual que es previsible que el Senado, con mayoría de los republicanos, absuelva a dicho presidente), el espectáculo de las acusaciones y de la incertidumbre políticas inició ayer en un escenario de creciente polarización entre ciudadanos de la nación imperial.

LEER MÁS

SERPIENTES Y ESCALERAS – EL UNIVERSAL

Con la Unidad de Inteligencia Financiera como el ariete, el gobierno del presiente Andrés Manuel López Obrador comenzó a lanzar las redes en turno a la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos, y han empezado a rastrear los movimientos financieros de varios integrantes de su círculo cercano, además de buscar también que otros personajes del gabinete de Felipe Calderón pueden aparecer vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública, hoy acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense.

LEER MÁS