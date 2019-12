COLUMNAS 18/12/19

TEMPLO MAYOR – REFORMA

NI QUIÉN entienda al Presidente. Un día se reúne con los empresarios en Monterrey, se toman fotos sonrientes y se lanzan cebollazos mutuos. Y al día siguiente les vuelve a clavar la daga del estatismo echeverrista, al impedir la libre competencia en el mercado de combustibles. EMPRESAS que han invertido millones de dólares en estaciones, que contrataron personal y que creyeron la promesa del gobierno de que se respetarían las reglas establecidas, se están encontrando con una realidad muy diferente: la 4T está haciendo todo lo posible por revivir el reumático monopolio de Pemex.

BAJO RESERVA – EL UNIVERSAL

Desde la bancada de Morena en el Senado observan una suerte de revancha de la cúpula del partido contra el coordinador parlamentario Ricardo Monreal en dos casos que lo tocan de manera directa: las resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por la elección de Mónica Fernández como presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta y la expulsión de Lilly Téllez de la bancada con el argumento de que no es protagonista del verdadero cambio.

TRASCENDIÓ – MILENIO

QUE como un cuadrangular con casa llena resultó la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los dirigentes de las ligas Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, y del Pacífico, Omar Canizales, en el Casino Español del Centro Histórico capitalino, en la que figuraron invitados como Carlos Slim Helú, Carlos Bremer, Fernando Valenzuela, Ana Guevara, Adrián González y Édgar González.

FRENTES POLÍTICOS – EXCÉLSIOR

Bravucón republicano.Martí Batres quería reelegirse en la presidencia del Senado y aún no lo supera, pues sigue pataleando porque no se perpetuó en el cargo. Por ello, difundió un documento de 40 cuartillas para sustentar su queja de que Ricardo Monreal habría “ensuciado” el proceso interno y permitido que legisladores no morenistas votaran en la renovación de la Mesa, a la cual aspiraba reelegirse, pero salió electa Mónica Fernández. Las bravuconas le han llevado a calificar a Monreal como “un político faccioso”. Evidente es su rencor, que inventó en las redes sociales que el zacatecano había sido sancionado, pero la sentencia del Tribunal Electoral lo desmiente. Nada peor que un mal perdedor dispuesto a todo. Qué lástima, pintaba para más.

PEPE GRILLO – CRÓNICA

Lo que al principio era una posibilidad que se mencionaba en voz baja, comienza a subir de decibeles, Genaro García Luna puede acogerse al programa de Testigos Protegidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sus decisiones en la comparecencia de ayer en Texas apuntan, según expertos, en esa dirección. García Luna conoce las entrañas de las agencias norteamericanas y, lo más importante, esas agencias lo conocen a él desde hace años. Hay comunicación y, no hay que olvidarlo, García Luna buscó hace poco la nacionalidad norteamericana.

REDES DE PODER – REPORTE ÍNDIGO

En el entorno del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, perciben que la reciente resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, que ordena la separación de la senadora Lilly Tellez de la bancada guinda es un nuevo ataque de Héctor Díaz Polancoen contra del zacatecano, al que se suma la sanción por supuestas irregularidades en la elección de Mónica Fernández como presidenta de la Mesa Directiva en detrimento de Martí Batres. No es la primera ocasión que la Comisión que preside Díaz Polanco intenta dar un manotazo en el Senado, a pesar de que no debería interferir en las decisiones internas de los grupos parlamentarios. Al inicio del periodo ordinario ya intentó sin éxito que se repitiera la votación para la elección de Fernández. De momento Monreal ha salido prácticamente indemne, pero con la pugna por la dirigencia del partido, los ataques seguro continuarán.

JAQUE MATE – REFORMA

Uno de los mitos del viejo PRI que hoy promueve la Cuarta Transformación es que el alto salario mínimo de los años setenta proporcionaba un mejor nivel de vida a los trabajadores. La afirmación es falsa. La mayoría de los trabajadores ganaba entonces un salario mínimo o menos, pero hoy el sueldo promedio es casi cuatro veces superior. La política de decretar aumentos fuertes en los mínimos no recuperará una era dorada para los trabajadores, porque nunca existió. Los aumentos del mínimo del actual gobierno, como los de Luis Echeverría y José López Portillo, han sido muy fuertes. En 2018 este sueldo se encontraba en 88.36 pesos al día, pero pasó a 102.68 en 2019 y llegará a 123.22 el 1o. de enero de 2020.

ESTRICTAMENTE PERSONAL – EL FINANCIERO

En los últimos días, el gobierno dio pasos para atrás en el linchamiento del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido la semana pasada en Dallas, acusado por la Fiscalía de Brooklyn de vinculación con el Cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de llamarlo corrupto y señalarlo como culpable de delitos que aún faltan por probarse, rectificó en la purga de funcionarios que hubieran trabajado con él, y lo más relevante, anunció que no habrá investigación en México en su contra. Un giro de 180 grados en cuestión de horas, que lleva a pensar qué sucedió en Palacio Nacional. Fue una decisión inteligente, por prudente. Este caso es extraño y no se sabe con certeza la motivación detrás de la acusación.

EL ASALTO A LA RAZÓN – MILENIO

Desde el viernes he hablado tres veces con Michael Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, sorprendido por la captura de Genaro García Luna debido a que jamás percibió un problema “que comprometiera cualquiera de nuestras operaciones. Probablemente trabajamos mejor con él que cualquier otro funcionario mexicano…”. Ayer se supo que el ex secretario mexicano de Seguridad será llevado a la Corte de Nueva York.

EN PRIVADO – MILENIO

A Jesús Seade le han llamado el Llanero Solitario, como aquella vieja serie en blanco y negro donde un justiciero con antifaz era identificado por los desconocidos como un delincuente. Y es que Seade, una buena persona, se asumió como negociador único del T-MEC, ante su amigo de años, Bob Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos. x

JUEGOS DE PODER – EXCÉLSIOR

El columnista que escribe estas líneas no creía conveniente el incremento del salario mínimo. Fiel a la ortodoxia económica, pensaba que esto generaría presiones inflacionarias. Al respecto, debatió ampliamente con Salomón Chertorivski, experto en políticas públicas, quien creía lo contrario. Faltaba, sin embargo, un estudio que demostrara empíricamente quién tenía la razón. En 2014, Chertorivski, junto con un nutrido grupo de autoridades en la materia, publicaron el documento Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal.

RAZONES – EXCÉLSIOR

La evaluación que se hizo ayer sobre la situación de seguridad en el país sigue exhibiendo la falta de un discurso integrador de la misma, que determine una verdadera estrategia de seguridad global. Hay buenas intenciones, una decisión, esa sí estratégica, pero sólo institucional, como es la creación de la Guardia Nacional, y muchas acusaciones para el pasado. Pero lo cierto es que la incidencia delictiva está al alza, el número de homicidios, secuestros y extorsiones crece dramáticamente y distintas zonas del país están bajo el control de grupos criminales, como lo vimos en Culiacán y en el caso de la familia LeBarón.

ARSENAL – EXCÉLSIOR

Mal anda la cosa en Morena. El partido en el gobierno está extraviado sin la guía de Andrés Manuel López Obrador. La división es la divisa, a menos de un año que inicie el proceso para la elección intermedia del 2021. Ese año es crucial para López Obrador. Están en juego 15 gubernaturas y se renovará, en su totalidad, la Cámara de Diputados Federal. Hay riesgo de que pierdan la cómoda mayoría que ahora tienen. Los ambiciosos vulgares no vacilan en lanzar fuego amigo para desprestigiar al adversario interno.

DÍA CON DÍA – MILENIO

La escritora Sandra Lorenzano ha hecho, con cifras de la ONU, un espejo numérico de la violencia contra la mujer en el mundo (Sin embargo, diciembre 15, 2019). Es un espejo atroz: * Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. * Más de 85 mil mujeres mueren cada año por violencia de género. * Más de la mitad fueron asesinadas por sus parejas, por sus ex parejas o por un familiar.

AGENDA CONFIDENCIAL – EL HERALDO DE MÉXICO

Lo que nadie puede discutir, es que gracias a lo inspectores, agregados, panelistas laborales —o como se les quiera llamar—, que tendrá Estados Unidos en nuestro país para supervisar que se cumpla al pie de la letra la Reforma Laboral, ya no habrá en México líderes sindicales corruptos como los que engendró y amamantó el PRI durante décadas, y toleró el PAN 12 años. De ahora en adelante predominará la transparencia y la democracia sindical, porque las elecciones serán libres, sin intervención del gobierno federal en turno ni acuerdos en lo oscurito.

ASTILLERO – LA JORNADA

La detención de Genaro García Luna ha sido un platillo de espectacular confección que ha llegado a la principal mesa de Palacio Nacional justamente cuando el primer defraudador electoral de Andrés Manuel López Obrador, el entonces panista Felipe Calderón Hinojosa, puja en pos de hacerse de su propio partido (familiar) y pretende (¿pretendía?) convertirse en el máximo contrapeso del político tabasqueño que ahora tiene el poder presidencial.

SERPIENTES Y ESCALERAS – EL UNIVERSAL

Creaciones ambos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, contemporáneos en el liderazgo de dos de los sindicatos más poderosos de México y de América Latina, Elba Esther Gordillo Morales y Carlos Romero Deschamps mantienen una cercana relación y recientemente se reunieron para comer y conversar, el pasado 3 de diciembre, en el departamento en Polanco, propiedad de la maestra en el edificio que se ubica en la esquina de Campos Eliseos y Galileo.

