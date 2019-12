COLUMNAS 17/12/19

TEMPLO MAYOR – REFORMA

BUENO, ya nos chamaquearon con el T-MEC: ¿y ahora qué se va a hacer para darle la vuelta al asunto? Quienes saben de estas cosas dicen que lo preocupante no es que Estados Unidos se porte como un gandalla, sino que el gobierno mexicano no parece tener alguna estrategia para aprovechar los nuevos términos del acuerdo comercial. QUEDA CLARO, por ejemplo, que la industria automotriz dejará de ser la joya de la corona de las exportaciones, dado que las enmiendas firmadas al T-MECle restan competitividad y, muy probablemente, harán que migren o no lleguen nuevas inversiones.



BAJO RESERVA – EL UNIVERSAL

Nos dicen que en el tema de los agregados estadounidenses en materia laboral para el T-MEC se pudieron observar en el gabinete cómo algunos de sus miembros festejaban en corto el jaleo que se armó con el tema, pues aseguran que no todos están conformes con los logros de sus compañeros de equipo. Nos aseguran que en la autollamada Cuarta Transformación persisten las envidias y los celos, similar a lo que sucedía en otras administraciones.

TRASCENDIÓ – MILENIO

QUE en un discurso de más de media hora, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, se dio tiempo para disipar dudas de grillas internas en el gabinete que le corresponde y aseguró que lleva una buena relación personal con los secretarios de Defensa, Marina y la Guardia Nacional, lo que ha permitido “dar resultados”. Sobre lo que no detalló durante la conferencia de secretarios de Seguridad fue cómo está eso de que 50 mil armas de cargo, es decir, policiacas, fueron “rentadas” al crimen en los nueve años anteriores y otras tantas simplemente robadas, sin que se sepa de ninguna acción penal por tales delitos.

FRENTES POLÍTICOS – EXCÉLSIOR

Tras la red. Afirma Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que sería ingenuo pensar que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “actuó solo, tuvo que contar con una red de complicidades para proteger a un cártel tan poderoso como el del Pacífico”. Reconoció que se está realizando una investigación al interior de las áreas de seguridad del gobierno para detectar a posibles integrantes de esta red. “No hay quien pueda brindar protección a una organización criminal de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel del Pacífico”, dijo el funcionario. Qué extraño. ¿Por qué entonces la acusación y la captura de García Luna provienen de EU? ¿Sería ingenuo pensar que aquí no le iban a hacer nada?

PEPE GRILLO – CRÓNICA

Le llovió a Jesús Seade. A la hora del aguacero, los secretarios Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, y Graciela Márquez, de Economía, dieron un paso al lado para no empaparse. Hasta que pasó el temporal salieron al descampado. El tema de los agregados laborales fue una sacudida. Fallas graves en la comunicación del gobierno complicaron las cosas. Todavía ayer en la mañana el Presidente se refirió a los agregados como una decisión “clandestina” de EU, perspectiva que se fue ajustando a lo largo del día, lo que evidenció el desconcierto en las filas gubernamentales.

REDES DE PODER – REPORTE ÍNDIGO

Los focos de atención estarán el día de hoy en Texas, en donde el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna tendrá una audiencia en la que se conocerán más detalles acerca de los cargos que se le imputan en los Estados Unidos, y lo más importante es que el juez podrá definir si permanece bajo custodia y se traslada a Brooklyn, donde le aguarda el resto del proceso o si se le concede libertad bajo fianza, un escenario que luce sumamente complicado debido a los delitos de los cuáles se le acusa. Seguramente de este lado de la frontera más de un excolaborador y exfuncionario está muy pendiente del futuro de García Luna, además de la Fiscalía General de la República que ya está armando su propio expediente en contra del exsecretario. Esto apenas comienza.

JAQUE MATE – REFORMA

Si alguien me hubiera preguntado a mí, seguramente habría respondido que sí. Es inaceptable la idea de que la manera de preservar la ecología es impedir la inversión productiva. Tampoco estoy de acuerdo en que para proteger a los pueblos indígenas haya que mantenerlos en la miseria. Sí estoy de acuerdo con el proyecto del Tren Maya. No me hago ilusiones, sin embargo, sobre el futuro del tren. Es un proyecto que perderá fuertes cantidades de dinero.

ESTRICTAMENTE PERSONAL – EL FINANCIERO

Fuera formas y debido proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender la presunción de inocente –no de culpable–, no sólo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sino a todos aquellos que hubieran colaborado con él, a fin de realizar una purga dentro de su gobierno. “No se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia”, dijo el Presidente. “Para afuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas”. Como sucede normalmente con él, escala las cosas. Inicialmente, dijo que García Luna tenía derecho a un juicio y que era presunto culpable al que le tenían que probar las acusaciones de corrupción. Después ya lo señaló culpable, y más adelante barrió con quienes trabajaron bajo él.

EL ASALTO A LA RAZÓN – MILENIO

Inexperiencia, precipitación, improvisación, son de las debilidades más sobresalientes de la 4T, por más que Andrés Manuel López Obrador, paradójicamente, sea el mandatario con mayor fortaleza que ha tenido México en los últimos 100 años. El ejemplo inmediato de esa perniciosa trinca es el bochornoso desaguisado por la imaginaria puñalada que, se suponía, quería darnos Estados Unidos en el tema laboral del nuevo tratado comercial de América del Norte.

EN PRIVADO – MILENIO

El miércoles pasado, al responder una pregunta sobre si Estados Unidos iba a tener en México inspectores para revisar el tema laboral, Jesús Seade lo negó: No, no va a haber enviados. Lo que se acuerda es tener un panel y cuando hay una disputa tiene derecho de hacerse de las evidencias que necesite, puede incluir papeles de cómo estuvo la elección sindical o llamar a estar con ellos al director de la empresa o bien pueden decidir visitar la empresa. Pero no va a haber enviados.

JUEGOS DE PODER – EXCÉLSIOR

En México, se ha cumplido un año de un gobierno que se dice de izquierda. Yo sigo viendo los mismos problemas de siempre. La pobreza y desigualdad continúan presentes. No se observa una mejoría despampanante. Lastimosamente, en las calles se observan personas vendiendo baratijas o solicitando limosnas. Pero, seamos realistas, en un año no se podía esperar un cambio radical. A lo mejor hay muchos mexicanos que ven a Andrés Manuel López Obrador como mesías, pero la verdad es que no hace milagros como para erradicar una pobreza que, por desgracia, ha sido endémica en este país.

RAZONES – EXCÉLSIOR

Ese festival de declaraciones y anécdotas en el que se ha convertido la conferencia mañanera provoca que funcionarios contagiados del mismo espíritu terminen diciendo barbaridades que les hubieran indignado hace apenas año y medio, cuando eran oposición. Comencemos por las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de ayer. Ahora resulta que los acuerdos del T-MEC, implementados por Estados Unidos, que impondrán inspectores laborales y ambientales en México, son una suma de iniciativas “clandestinas”, según dijo el Presidente.

ARSENAL – EXCÉLSIOR

Jesús Seade viajó de emergencia a Washington para fijar postura sobre los polémicos attachés del Departamento del Trabajo, que Estados Unidos pretende enviar a México para que supervisen —“apoyen”, dicen allá— la democracia sindical y el cumplimiento del T-MEC. El tamaño de esa chamba no le impidió darse un tiempo para contestar, en un desafortunado twitter, a los críticos señalamientos que hizo el periodista Carlos Loret de Mola sobre el supuesto “madruguete” —así lo llamo Seade la víspera— de los gringos en el tema de los agregados laborales.

DÍA CON DÍA – MILENIO

Guillermo Schulenburg, abate de la Basílica de Guadalupe por 33 años, murió en el año 2009 y fue ácidamente célebre por su negación de la existencia del indio Juan Diego, a quien, como sabe todo buen cristiano, la Virgen de Guadalupe se le apareció por primera vez en el cerro del Tepeyac, un sábado de diciembre de 1531. Quien niega la existencia de Juan Diego y las apariciones en cierto modo niega a la Virgen. ¿Qué entidad milagrosa podría tener la Virgen Morena, patrona y reina de México, si se desconociera el acto fundador de su existencia: su aparición en el Tepeyac?

AGENDA CONFIDENCIAL – EL HERALDO DE MÉXICO

A pesar de que cuenta con el apoyo de la “señora de la casa”, la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Abores, se perfila como firme candidata para dejar el cargo cuando el primer mandatario se decida a realizar cambios en su gabinete de tiliches. La probable causa, afirman los enterados, es que el programa estrella de la actual administración, “Sembrando Vida” presenta graves fallas estructurales, y de otra índole, que han impedido que se avance como esperaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si nos las corrigen va a fracasar; no habrá cosecha abundante para el 2021 y 2024 como se estimaba, advierten los observadores.

ASTILLERO – LA JORNADA

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, echó mano del extintor gramatical de fuegos binacionales y aseguró a su homólogo, Jesús Seade, que los enviados especiales que nombrará Washington y pretende instalar en México no serán inspectores, sino nada más agregados laborales.

SERPIENTES Y ESCALERAS – EL UNIVERSAL

Si el subsecretario Jesús Seade y el gobierno del presidente López Obrador creen que una simple carta del señor Robert Lighthizer vale más que una furuta Ley del USMCA aprobada por las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos, entonces es claro por qué la administración de Donald Trump hizo lo que quiso a la hora de redactar su ley para instrumentar el acuerdo comercial con México y Canadá.

