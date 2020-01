COLUMNAS 07/01/20

TEMPLO MAYOR – REFORMA

DA LA IMPRESIÓN de que Andrés Manuel López Obrador está haciendo cuentas muy alegres con el Banco de la Ilusión, perdón, del Bienestar. Y es que según el Presidente, en tan sólo este año va a construir mil 350 “sucursales pequeñas” con una inversión de 5 mil millones de pesos. ESTO SIGNIFICA, en números redondos, construir un promedio de ¡cuatro sucursales! por día. Y a lo mejor se puede argumentar que no es tan complicado dado que son “pequeñas”, pero entonces surge otra duda más canija: si van a ser tan austeras, ¿cómo diablos entonces van a costar 3 millones 700 mil pesos cada una? MÁS que hacerle caso a sus albañiles, tal vez el Presidente debería hacerle caso a Pitágoras.

BAJO RESERVA – EL UNIVERSAL

Tras conocerse que el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, Genaro García Luna, está en negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar ir a juicio, en México, nos dicen, varios funcionarios comenzaron a ponerse nerviosos por los alcances que pudiera tener una eventual cooperación de don Genaro con la justicia estadounidense. En el actual gobierno tienen la convicción de que García Luna acabará por involucrar a funcionarios de las administraciones federales durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como de algunos de administraciones estatales, e incluso ex gobernadores.

TRASCENDIÓ – MILENIO

QUE ahora resulta que la amnesia ha hecho estragos en Morena y atrás ha quedado su historia de interpelaciones al Presidente en turno, tomas de tribuna, sombrerazos, cabalgatas y hasta llaves de lucha libre entre legisladores, todo eso en lo que los hoy morenistas tienen un sobrado expertise. Luego de las protestas opositoras ante secretarios, la mayoría en San Lázaro impulsa una reforma al reglamento para obligar a los legisladores a “dirigirse con respeto, corrección, civismo y cortesía” a los comparecientes y plantea la prohibición de “invadir el espacio vital de los oradores”. ¡Qué tal!

FRENTES POLÍTICOS – EXCÉLSIOR

Los números negros. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que en los primeros 13 meses de gobierno suman nueve mil 164 desaparecidos, de los cuales mil 980 ya fueron localizados. La cifra histórica, afirmó, es de 61 mil 637 en el país. En la presentación del Informe sobre Fosas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, señaló que, del total de personas desaparecidas, entre el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, cinco mil 184 personas no han sido ubicadas. Subrayó que así como Jalisco encabeza la lista de estados con personas no localizadas, también es cabeza de lista en localizadas por entidad, por lo que, acotó, puede haber subregistros en entidades donde aún se está en proceso de validación o de entrega de información. ¿Y si en vez de contar cuántos son, señor Encinas, los encontráramos?

PEPE GRILLO – CRÓNICA

El grupo de poder asociado a Romero Deschamps en el Sindicato de Trabajadores Petroleros no tiene espacio en la 4T. No tendría caso haber instrumentado la salida de Romero, enquistado más de un cuarto de siglo al frente del sindicato petrolero, para dejar en el mando al mismo grupo. Van por baraja nueva. Hoy martes en la conferencia mañanera la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, le reportará al Presidente y a los medios de comunicación la situación del STPRM. Se adelanta que el cargo de secretario general está vacante. La dependencia no ha reconocido a ningún líder y el objetivo final es que emane de una elección sin los dados cargados.

REDES DE PODER – REPORTE ÍNDIGO

Los documentos de la Corte por el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, revelan que el exfuncionario estaría en negociaciones con los fiscales federales que lo acusan para declararse culpable de los cargos que se le imputan en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, así como de ofrecer datos e información relevante acerca de actividades ilegales durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa a cambio de una probable reducción en su sentencia. De confirmarse, las implicaciones de las declaraciones de García Luna podrían tener serias repercusiones de este lado de la frontera. ¿Qué tan alto apuntará el exsecretario? La incógnita podría empezar a resolverse en la audienciaprogramada el próximo 21 de enero. Atentos.

JAQUE MATE – REFORMA

Tanto el presidente López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard han afirmado que México ha recuperado la política de no intervención de los gobiernos priistas del pasado que se perdió en el periodo liberal. La realidad, sin embargo, es otra: el intervencionismo siempre ha estado presente, solo que se aplica de manera discrecional e ideológica. Este 5 de enero el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela utilizó a la Guardia Nacional Bolivariana para impedir el acceso de Juan Guaidó y los diputados de oposición a la sede de la Asamblea Nacional. En una sesión sin quórum, y sin legisladores de oposición, los diputados chavistas votaron para nombrar presidente del órgano legislativo al diputado Luis Parra. Maduro apareció en televisión para dar por buena la elección y decir con sorna a pesar de los videos que exhibían la acción de la policía: “Si Guaidó no entró es porque no tenía los votos”.

ESTRICTAMENTE PERSONAL – EL FINANCIERO

EL ASALTO A LA RAZÓN – MILENIO

Suponer, como Trump y los halcones del Pentágono, que la amenaza contra Estados Unidos son Irán o su protegido sirio Bashar al-Asad, es subestimar el daño mayor que pueden causar en el mundo entero los terroristas del Estado Islámico y Al Qaeda, objetivos principales de Qasem Soleimani, jefe máximo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní asesinado por órdenes del mandatario gringo. Objetivos principales pero no los únicos: también era un poderoso adversario de los apetitos imperiales de la tiranía saudita y de la política de los extremistas israelíes que quisieran a Irán, como éste al Estado judío, borrado del mapa.

EN PRIVADO – MILENIO

En este nuevo año están vivas, como en el pasado, dos de las demandas más exigidas por los mexicanos: seguridad y crecimiento económico, en ese orden. A lo largo de los primeros 13 meses de la presidencia de López Obrador, la violencia criminal ha mantenido su tendencia, siendo 2019 el año con el mayor número de homicidios dolosos de que haya registro, 32 mil 604 de enero a noviembre, uno cada 15 minutos, 2.7 por ciento más que en ese lapso de 2018, a lo que él ha respondido que es una herencia, lo que la estadística no le niega, pero que de mantener esa inercia, en 2020 no podrá seguir endosándolo al pasado, ya serán, como dicen, sus muertos, nuestros muertos, que lo han sido siempre, cuando los gobiernos han puesto sus estrategias, y el pueblo los muertos.

JUEGOS DE PODER – EXCÉLSIOR

El 19 de diciembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció los resultados de la investigación sobre las múltiples propiedades de personas relacionadas con Manuel Bartlett que no fueron reportadas en su Declaración Patrimonial. Como estábamos en vísperas de las vacaciones, no tuve tiempo de comentar este asunto. Supongo que el gobierno precisamente quería eso: “enterrar” el anuncio haciéndolo en una fecha cuando la opinión pública y la publicada estaban más concentradas en el periodo vacacional que en temas como la fortuna del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hoy, ya de regreso a estas páginas, retomo este asunto.

RAZONES – EXCÉLSIOR

Más allá de la seguridad, este año será decisivo para la administración López Obrador en términos económicos. Si el Presidente pidió un año para brindar resultados en el ámbito de la seguridad, en la economía y las finanzas no tiene mucho más tiempo. En realidad, podría ser incluso menos. Con mayoría legislativa propia, con la mayor parte de su agenda de cambio aprobada, el gobierno federal debe comenzar a dar buenos resultados económicos para que su discurso social tenga sentido. El tema central sigue siendo la confianza de los inversionistas, sobre todo en un año de fuertes incertidumbres internacionales, comenzando con la elección estadunidense y siguiendo con la creciente polarización en Medio Oriente, que puede detonar no sólo la violencia, sino la muy temida recesión económica.

ARSENAL – EXCÉLSIOR

Brasil, Bolivia “y otros dos países” de América Latina y el Caribe no vendrán a la reunión en la que Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a realizarse aquí el próximo miércoles. Un revés a las aspiraciones mexicanas de recuperar el liderazgo que alguna vez llegó a tener en la región con una política exterior que no se subordinaba a las presiones de Estados Unidos.

DÍA CON DÍA – MILENIO

Pensando en las dificultades de crear un orden nuevo, glosadas ayer en este espacio, la pregunta es si, en su primer año de gobierno, López Obrador ha transformado suficiente el “orden viejo” y puesto en la mesa suficiente del “orden nuevo”. Creo que no, ni una cosa ni otra, salvo en el conjunto de sus leyes nuevas, sujetas casi todas, sin embargo, a algún tipo de querella constitucional. El año de 2020 en que entramos, aunque sea solo el segundo de los de este gobierno, parece el año decisivo para efectos de la transformación prometida. Lo que no acabe de sembrarse en 2020 será inalcanzable, en lo general, como en todos los gobiernos, para el resto del sexenio.

AGENDA CONFIDENCIAL – EL HERALDO DE MÉXICO

Cae más pronto un hablador que un cojo, dice el refrán que bien podría aplicarse al subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez, quien en los primeros días del año se ha placeado en algunos medios de comunicación para advertir que la autoridad laboral no validará ningún proceso opaco, sin recurrir al voto directo y secreto para elegir a la nueva dirigencia del Sindicato de Pemex, que voluntariamente a fuerzas dejó Carlos Romero Deschamps el 16 de octubre del año pasado.

ASTILLERO – LA JORNADA

Varios factores se conjuntaron en Anenecuilco, municipio de Ayala, estado de Morelos, para producir una de las giras con mayores incidentes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un papel principal en las protestas habidas en esa comunidad histórica corrió a cargo de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que puso por delante el enojo por la exposición en el Palacio de Bellas Artes, en la capital del país, de un cuadro de Fabián Cháirez que muestra a un personaje sumamente parecido a Emiliano Zapata (el pintor asegura que, en realidad, no es el héroe suriano) desnudo, con sombrero rosa y zapatos de tacón.

HISTORIAS DE REPORTERO – EL UNIVERSAL

Uno de los indicadores más objetivos de qué tan bien o mal marcha la economía de nuestro país es las creación de empleos, medida a través del número de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se conoce también como afiliación. Es un dato duro que deja poco espacio a la duda. Es gente empleada en el sector formal que aporta sus cuotas obrero – patronales y obtiene su derecho a la seguridad social.

SERPIENTES Y ESCALERAS – EL UNIVERSAL

El año que comienza será decisivo para la consolidación del proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su llamada “Cuarta Transformación”. Si el 2019, como primer año de esta administración, fue de aprendizaje y de “sentar bases” para intentar resolver “el desastre heredado”, este 2020 tendrá que ser diferente y demostrar, con resultados concretos y ya no con pretextos, las forma diferente de hacer las cosas, lo positivo que presumen de los nuevos programas y políticas de gobierno y la eficiencia que hasta ahora le ha faltado el aparato gubernamental en el ejercicio del gasto público.

