COLUMNAS 06/01/20

TEMPLO MAYOR – REFORMA

CON los los vientos de las cabañuelas de enero, soplan fuerte también los rumores de cambios en el gabinete presidencial. Sin embargo, esta vez la cosa es distinta debido a que Andrés Manuel López Obrador gobierna al estilo Luis XIV: el Estado (el partido, el movimiento, el guía, el gabinete y el proyecto) soy yo. ESO EXPLICA por qué a algunos secretarios los tiene como floreros (Gobernación y Comunicaciones), a otros los tiene saturados (Relaciones Exteriores y Defensa Nacional), a otros los nulifica (Economía), a otros los contradice (Hacienda) y a otros los apapacha (Energía, Pemex y CFE). También están los que tienen más broncas que resultados pero ahí siguen (Función Pública, Seguridad, Salud y Medio Ambiente) y los que de plano andan nadando de muertito, tratando de no hacer olas (Educación, Agricultura, Bienestar, Trabajo y Cultura).

BAJO RESERVA – EL UNIVERSAL

Por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal tendrá tres mujeres. Desde las reforma judicial de 1995, las Corte ha tenido un máximo de dos mujeres en el mismo periodo, pero a partir de hoy, con la llegada de Margarita Ríos-Farjaat, la representación femenina incrementará a tres, el mayor número de ministras que coinciden en el pleno.

TRASCENDIÓ – MILENIO

QUE en pasillos del Poder Judicial de la Federación cuentan que el nuevo consejero de la Judicatura, Bernardo Bátiz, no aceptó el sueldo que debe cobrar, que es superior a los 108 mil pesos que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que tampoco aceptó usar camionetas que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal ni gastos para comidas o bonos adicionales, por lo que ya trabajan en cómo atender este tema.

FRENTES POLÍTICOS – EXCÉLSIOR

Sin tentaciones. En Huayacocotla, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario, expuso que su administración ha puesto en marcha una fórmula infalible para sacar adelante al país: detalló que en su primer año de gobierno se erradicaron la corrupción y los lujos, por lo que se ha hecho rendir el presupuesto e impulsar las causas sociales. Y pidió que los responsables de los programas sociales se apliquen en su entrega y, con ello, aprovechar la oportunidad de transformar al país. Quedan poco más de cuatro años, por lo que se deben redoblar esfuerzos, enfatizó. Y aunque algunos de los asistentes le pidieron la reelección, el titular del Ejecutivo respondió que, por su vocación maderista, la opción está descartada. Punto, el “sufragio efectivo no reelección”, garantizado.

PEPE GRILLO – CRÓNICA

El presidente López Obrador se irá descansar a su rancho de Chiapas a partir del primero de septiembre del 2024. El mandatario recordó que su sexenio durará menos de seis años, sólo 5 años y 10 meses, según los ajustes de la más reciente reforma electoral. No le preocupa. Al contrario, dijo que para esa fecha ya estarán sentadas las bases de la Cuarta Transformación y no habrá, auguró, marcha atrás. Para tranquilizar a los inquietos insistió en que no se reelegirá, porque su gobierno es maderista y sigue el principio de la no reelección.

REDES DE PODER – REPORTE ÍNDIGO

Los panistas despertaron el día de ayer con un nuevo llamado del presidente nacional del partido Marko Cortés a sumar esfuerzos de cara a las elecciones de 2021, sin embargo entre los propios azules sigue habiendo mucho escepticismo en que la actual dirigencia tenga las credenciales para encabezar un frente amplio opositor con posibilidades de quitarle la mayoría a Morena en San Lázaro y ganar gubernaturas. Las reservas, nos comentan, no son solo por la falta de empaque que ven en Marko para hacer frente a la 4T, sino porque muchos panistas observan con preocupación que la agenda del CEN es únicamente señalar todo lo que a su juicio hace mal la administración federal pero sin tener una propuesta política sólida. Si bien se considera positiva la apertura que tendrá el partido con sus inminentes cambios de estatutos para incluir en la toma de decisiones a la sociedad civil, también hay preocupación por el rumbo que marca el Comité Ejecutivo Nacional.

JAQUE MATE – REFORMA

Jeanine Áñez, la presidenta de Bolivia, tomó un vuelo comercial el 23 de diciembre de La Paz a Santa Cruz. Buscaba así marcar una distancia con su predecesor, Evo Morales, quien utilizaba el avión presidencial, un Falcon 900 EX Easy, incluso para distancias muy cortas. Evo difícilmente se sentiría aludido. En 2015 declaró al periodista español Jordi Évole, precisamente en un vuelo La Paz-Santa Cruz: “Para mí el avión es ya un instrumento de trabajo. Para mí ya no es un lujo el avión”. Antes de comprar la aeronave, otros, como “Fidel, Chávez, Lula y Argentina”, le prestaban aviones y helicópteros.

ESTRICTAMENTE PERSONAL – EL FINANCIERO

El año arrancó con violencia del crimen organizado. Nada nuevo en el paisaje nacional desde hace dos décadas. Los homicidios dolosos siguen al alza, como ha sido cotidiano desde 2014. Iniciar cada año con crónicas de muerte y zozobra, se ha vuelto normal. No va a cambiar por lo que se refiere a combate a los criminales. El anuncio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de que habría más unidades de la Guardia Nacional en el país, subraya cuál será la estrategia: desplazamiento, desplazamiento, y más desplazamiento. Pero 2020 no parece que estará dentro de lo cotidiano en materia de seguridad, porque hay dos variables que podrán impactar la realidad mexicana, Genaro García Luna y César Duarte, dos altos exfuncionarios bajo proceso en Estados Unidos.

EL ASALTO A LA RAZÓN – MILENIO

En mayo de 1999 titulé Las cruzadas del tercer milenio mi segundo texto de El Asalto… en el semanario que allanó el camino de MILENIO Diario. Escribí que el mundo se colgaba de caudillos iluministas y pisábamos ya la arena de la playa del océano de oscurantismo al que, descreídas de instituciones, gobiernos y partidos, se dirigían las naciones. ¡Chin!, acerté: la cosa está tan desquiciada que lo más reciente y trascendental que ha sucedido es el absurdo asesinato de un relevante militar iraní por órdenes del presidente de Estados Unidos. Un crimen que amenaza con eternizar la prolongada y encarnizada guerra en el Medio Oriente, con impredecibles afectaciones al planeta entero.

RAZONES – EXCÉLSIOR

Ha cambiado el año y la década, pero en los primeros días de este 2020 ha quedado en claro cuáles serán algunos de los temas principales de la agenda gubernamental y su relación con el mundo. En la agenda interna nada es más importante que superar la situación de violencia e inseguridad. Los hechos del penal de Cieneguillas, Zacatecas; los más de 50 muertos en los primeros 5 días del año, sobre todo en Guanajuato; y hechos como el que se está viviendo en Tabasco, con un criminal de poca monta apodado el Pelón de las playas, que se da el lujo de amenazar jueces, desollar personas para intimidar a las autoridades o hacer actos de sabotaje para lograr ser liberado de prisión, demuestran la debilidad del Estado a la hora de tratar de imponer la ley.

DÍA CON DÍA – MILENIO

Los nuevos gobiernos tienen menos tiempo del que creen. Está en la índole de los nuevos gobiernos hacer cuentas alegres, creer que podrán hacer más de lo que pueden, y luego, siempre, hay poco tiempo para corregir. Los errores iniciales de un gobierno cuestan mucho. Proyectos ambiciosos como el del gobierno actual necesitan más tiempo de ejecución que los gobiernos normales y tienen, por lo tanto, menos tiempo a la mano. El tiempo corre más rápido para ellos y sus errores pesan más.

AGENDA CONFIDENCIAL – EL HERALDO DE MÉXICO

El gobierno de la 4T sigue empeñado en prometer un mejor futuro para el país en este 2020, a partir de nuevas ilusiones y esperanzas. Ahora sí nos va a ir requeté bien porque no habrá aumento en los precios de los combustibles, como ocurría cada arranque de año; la inflación está bajo control, el peso más fuerte que nunca; la inseguridad y la violencia —que crecieron el año pasado hasta niveles nunca vistos— alcanzaron su “punto de inflexión”; la pobreza se está erradicando gracias a los nuevos programas sociales, y la miseria ya no existe.

ASTILLERO – LA JORNADA

En Bagdad se produjo la semana pasada un ejemplo contundente de lo que significa la clasificación de organización terrorista extranjeraconforme al criterio intervencionista, a extremos criminales, de Estados Unidos. Con el mayor desparpajo, Donald Trump ordenó el asesinato en Irak de varias personas (una de ellas el estratégico general iraní Qasem Soleimani) en una acción que a su entender no requiere de mayor explicación, pues según el ocupante de la Casa Blanca le asiste el derecho de exterminar, así sea en suelo extranjero, a quien represente un peligro para los intereses del imperial país.

HISTORIAS DE REPORTERO – EL UNIVERSAL

Los pasajeros que estaban formados en los mostradores de Volaris en el aeropuerto de Huatulco se quedaron congelados cuando vieron entrar como familia feliz y documentar sus maletas a Julian Abdala, Manuel Barlett Díaz y su hijo León Manuel Baarlett. El argumento que usó el gobierno federal para exonerar aa Barlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, frente a los cuestionamientos de sus casas y empresas, era que éstas estaban a nombre de Julia Abdala y de sus hijos, y que ellas no era esposa ni concubina de Barlett.

