Slipknot y Guns N Roses, entre los asistentes al Hell and Heaven 2023

Todo listo para que comience el esperado Hell and Heaven 2023, un evento que promete sacudir los cimientos del metal en México y en el mundo entero.

Con la cita programada para los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2023 en el majestuoso Foro Pegaso, se espera que esta edición sea un hito en la historia del género.

El cartel de este año es simplemente impresionante, con un elenco de artistas de renombre que harán temblar los escenarios y el día de hoy ya podemos apreciar por completo tanto a los headliners como a las más de 90 bandas que se van a presentar.

Entre las luminarias que se presentarán en este evento de tres días se encuentran gigantes del metal como Slipknot, Muse, Guns N Roses, Helloween, A Day To Remember y una aparición especial de unas bandas que ya se habían anunciado antes: Amon Amarth, Asking Alexandria y Mudvayne.

A pocos meses para que el Hell and Heaven 2023 sea una realidad, las expectativas son altas y las sorpresas son parte del paquete.

La preventa será para clientes HSBC los días 7, 8 y 9 de septiembre para la venta por abonos y recuerda que podrás encontrar zonas VIP, preferente y General.

Cartel

Un Lineup Inigualable: Slipknot es una de las mejores bandas que puedes ver en vivo y si te los perdiste el año pasado, es tu oportunidad para verlos, por otro lado, para quienes son fans del rock, Muse se presenta para deleitarlos con su música.

Regreso de Leyendas: El regreso de Guns N´Roses es algo que emociona a muchas personas amantes del glam, por otra parte, Mudvayne es una de las que más emociona a los asistentes.

Sorpresas Reveladas: No puedes dejar de notar nombres de bandas que también son clásicas del género y sus variantes, como Lacrimosa, A Day to Remember, The 69 Eyes, Code Orange, Carcass y muchas más.

Escenario para lo Local: Además de las luminarias internacionales, bandas mexicanas como Fractal Dimension, Cemican, Here Comes The Kraken, Anna Fiori y más estarán presentes, demostrando que la escena local tiene mucho que ofrecer.