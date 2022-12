Son aproximadamente 8 mil las nuevas tarjetas del Banco Bienestar, de las 852 mil que proyectan dar a los adultos mayores de la Ciudad de México; Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que entregarían este lunes.

En un módulo ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Montiel informó que inicia la mega jornada de distribución de tarjetas en la ciudad de México y el resto del país que concluirá el 15 de abril de 2023. Asimismo, informó que mientras en la capital se repartirán 852 mil plásticos bancarios del bienestar en las 16 alcaldías, en todo el país serán alrededor de ocho millones.

Con el fin de que los adultos mayores conozcan el proceso, ocho días antes recibirán una visita en sus domicilios, informó Ariadna Montiel. Adicionalmente, la titular de Bienestar indicó que uno de los beneficios de las nuevas tarjetas, es que no cobrarán comisiones.

Sin comisiones

«Para nosotros esto es muy importante porque en este banco no van a pagar comisión, no van a pagar por consultar saldo, por retiro en el cajero; este banco no les va a cobrar comisiones porque es un banco que está pensado exclusivamente para quienes reciben los distintos programas de Bienestar», manifestó.

Además, Montiel aseguró que la entrega de dichos plásticos sólo es para las personas que reciben su pensión en bancos distintos al Banco del Bienestar; ya que los beneficiarios que ya cuentan con una, seguirán recibiendo su dinero normalmente.

Ariadna Montiel expresó en su discurso que la pensión de los adultos mayores es una forma de reconocer el trabajo que realizaron por México; afirmó que en 2023 el monto crecerá de 3 mil 850 pesos a 4 mil 800.

‘Es un gusto y un honor trabajar para ustedes en esta hermosa tarea de poderles generar a ustedes un ingreso básico, nosotros sabemos que con la pensión que se les otorga por parte del Gobierno federal ustedes realizan quizás sus básicos, pero sabemos que para ustedes es una pensión importante’, expresó.