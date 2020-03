Bill Gates da a conocer su opinión sobre el coronavirus

El virus del que todo el mundo habla y se ha cobrado muchas vidas y ha dejado a otro más enfermos conocido como COVID-19, ha mantenido en alerta a todos los medios debido a su rápida propagación y el poco conocimiento que se tiene sobre la enfermedad.

Por lo que a través de un foro en Reddit, este empresario que anunció su renuncia de Microsoft para dedicarse a la filantropía, el dia de ayer respondió a algunas de las preguntas que más tienen en las incertidumbre a la sociedad.

El empresario Gates de esta manera dio a conocer a los usuarios que, si las cosas van se hacen bien y los países hacen un buen trabajo con las pruebas del virus y la cuarentena, entonces en cuanto la cuarentena esta se podría reducir en sólo 10 semanas.

«Si un país hace un buen trabajo con las pruebas del virus y la cuarentena, entonces dentro de 6-10 semanas deberían haber muy pocos casos», comentó.

Sin embargo, Bill Gates dio a conocer su preocupación por todo el daño que puede sufrir el sector económico, sobre todo en países que están en vías de desarrollo.

«Me preocupa todo el daño económico, pero aún peor será cómo afectará esto a los países en desarrollo que no pueden hacer el distanciamiento social de la misma manera que los países ricos y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor», señaló.

Además Gates hizo hincapié en la importancia de que se siga, al pie de la letra, el enfoque en la cuarentena, pero con sin que haya pánico ya que se trata de una situación alarmante pero el mantener la calma es clave.

«Debemos seguir el enfoque de cuarentena para que la tasa de infección disminuye drásticamente, con el objetivo de que podamos volver a la normalidad lo antes posible… Necesitamos mantener la calma a pesar de que esto sea una situación sin precedentes».

Por lo que a través del evento Ask Me Anything en Reddit, Bill Gates también compartió sobre la llegada de alguna vacuna, y además de que el personal médico tiene un gran peso sobre sus hombros en estos momentos y el encontrar una solución es la prioridad.