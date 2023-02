AJE México: empresas debemos atender la revolución natural

“El objetivo de AJE México es ser sostenible en el tiempo. Y si no hay bosques, no hay empresas. Porque sin bosques no hay civilización y no hay futuro ni para el ser humano ni para las empresas. Por lo tanto, las compañías deben cambiar la función que tenían de la revolución industrial, de satisfacer las necesidades del consumidor y cambiar hacia un modelo sustentado en la revolución natural”, dijo.

Súper frutos que conservan bosques, una iniciativa de AJE México