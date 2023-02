El 90 por ciento de los libros son inaccesibles para personas con discapacidad visual, coincidió un grupo de expertos reunidos en la UNAM.

Se realizó en la UNAM el 5° Foro “Derecho a Leer. Bibliotecas, industria editorial y sectores público y privado como aliados para la disponibilidad de formatos accesibles”.

Para contar con libros y textos inclusivos, la Biblioteca Nacional de México (BNM), adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) de la Universidad Nacional; el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR), la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) y el Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales, I.A.P., organizaron el 5° Foro “Derecho a Leer. Bibliotecas, industria editorial y sectores público y privado como aliados para la disponibilidad de formatos accesibles”.

“Derecho a Leer es un punto de partida distinto a otros foros de fomento a la lectura, porque este vincula y, a partir del Tratado de Marrakech, detona una serie de derechos y de promoción a una conciencia por la lectura desde una perspectiva diferente, en donde se comienza con las primeras necesidades que tienen las personas con discapacidad, como la de lectura, para vincularse y establecer nuevos derechos de lectura y de información”, afirmó durante el encuentro organizado en la BNM, el director del IIB, Pablo Mora Pérez-Tejada.

¿Sabías que el primer libro en braille se publicó en 1837? Titulado «A Brief History of France» y editado por el Institute for Blind Youth, vio la luz pocos años después de que Louis Braille creara en 1829 este sistema de escritura para invidentes. pic.twitter.com/vkZbkAewJM

— Editorial Planeta (@edit_planeta) April 10, 2019